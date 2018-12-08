شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام من النيجر لمباراة المصري وساليتاس البوركيني بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت إدارة النادي المصري إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بالطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين المصري وضيفه ساليتاس إف سي بطل بوركينا فاسو، والمقرر إقامتها في السابعة مساء السبت الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري على ستاد المصري ببورسعيد.

ويضم الطاقم محمد على موسى حكمًا للساحة، ومعه يحيى محمد مساعدًا أول وعبدالعزيز سالي مساعداً ثانيًا، وحسن عبده حكمًا رابعًا وهم جميعاً من دولة النيجر، فيما تم تكليف الكيني حسين صوالح للقيام بمهام مراقب المباراة، والنيجيري شوكوادي كاليستوس لمراقبة الحكام.