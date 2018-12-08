شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بورنموث، في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل على ملعب دين كورت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».
وجاء التشكيل كالتالي:
أليسون، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون، فابينو، ميلنر، فينالدوم، كيتا، شاكيري، فيرمينو، محمد صلاح.
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