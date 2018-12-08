شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: نعاني من كثرة الغيابات.. وقادرون على التعامل مع ضغط المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يعانى من غيابات عديدة وجميعها من القوام الأساسي للفريق، وأصحاب الخبرات، ولكن في نفس الوقت ثقته بلاحدود في أي لاعب متواجد داخل الفريق، وأن كل لاعب يشارك قادر على الدفاع بقوة عن «فانلة الأهلي» خلال المباريات المقبلة.

ويغيب عن الأهلي بعض اللاعبين للإصابة أبرزهم؛ محمد الشناوي وحسام عاشور وأحمد فتحي وعلي معلول وجونيور أجاي وصلاح محسن ومحمد نجيب.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أشار يوسف، إلى أن الفريق يخوض مباريات مضغوطة وخلال فترة زمنية قصيرة، وأن الجهاز الفني يتعامل مع هذا الواقع من خلال منح بعض العناصر الفرصة لاتقاط الأنفاس كما حدث مع وليد سليمان، في مباراة الجونة بعد تأجيل الدفع به إلى الشوط الثاني، ومن خلال التدريبات الاستشفائية، إلى جانب الاعتماد على بعض العناصر التي لم تحصل على فرصتها كاملة في الفترة الماضية؛ بسبب ضغوط البطولة الأفريقية.

وشدد المدير الفني المؤقت للأهلي، على أن كل لاعب سيحصل على فرصته وعليه استغلالها بالشكل الأمثل.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غد في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر من عمر بطولة الدوري العام.