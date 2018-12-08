شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم موقف «كوليبالي» من مواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم السبت؛ لحسم موقفه ومدى جاهزيته من عدمها للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة طلائع الجيش.
ويعاني كوليبالي من الإصابة في كاحل القدم، حيث خضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية أمس، بجانب استخدام الثلج لإزالة آلام الإصابة، على أن يحدد الفحص الطبي اليوم الموقف النهائي للاعب.
يذكر أن الأهلي يختتم اليوم استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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