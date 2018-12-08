صلاح يقود كتيبة ليفربول في موقعة بورنموث

أعلن المدرب الألماني "يورجن كلوب" المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي، لمباراة بورنموث في البريميرليج. ويحل فريق الريدز ضيفًا على فريق بورنموث في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، على ملعب "دين كورت"، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد تشكيل ليفربول تواجد الدولي "محمد صلاح" جناح منتخب مصر، والمحترف في صفوف حمُر الميرسيسايد. وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: فان ديك، روبرتسون، ماتيب، ميلنر. خط الوسط: فابينيو، جورجينيو فينالدوم، نابي كيتا. خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، شاكيري، محمد صلاح.

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