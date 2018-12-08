مانشستر يوناتيد يزاحم برشلونة على صفقة القرن

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل. وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مانشستر يونايتد سيقدم ضربة جديدة خلال الشهور المقبلة من خلال تقديم عرض لضم نيمار رغم محاولات برشلونة الإسباني لإنهاء الصفقة. كان نيمار قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

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