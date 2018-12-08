«معلول» و«الشناوي» يجريان أشعة اليوم

محمد الشناوي والتونسي علي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يجريان أشعة جديدة اليوم السبت؛ لحسم موعد عودتهما للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

ويعاني الشناوي ومعلول من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، ويخوض الثنائي تدريبات تأهيلية يومية على هامش مران الفريق.

يذكر أن الأهلي يختتم اليوم استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة طلائع الجيش غدًا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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