شكرا لقرائتكم مباراة محلية بين لقائي الذهاب والإياب للفرق المصرية المشاركة بإفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق اتحاد الكرة على قرار عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، بإقامة مباراة بالدورى للأندية المشاركة فى بطولات افريقيا وهى الأهلى والزمالك والاسماعيلى والمصرى، بين جولتىّ الذهاب والإياب فى البطولة بداية من دور الـ32. كان اتحاد الكرة وجه الدعوة لعامر حسين فى الاجتماع الأخير، وشرح الأخير جميع الصعوبات التى تواجه الدورى هذا الموسم والمواعيد الموضوعة للتوقفات، وطالبه اتحاد الكرة بتقديم موعد انتهاء المسابقة.

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