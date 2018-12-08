شكرا لقرائتكم غموض موقف عبد الله جمعة من اللحاق بمواجهة بطل تشاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحوم شكوك حول فرصة عبد الله جمعة صانع ألعاب الزمالك، فى التواجد بالمباراة المقبلة أمام القطن التشادى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

ويعتمد السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك على عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر بالمباريات الأخيرة إلا إن تعرضه لشد فى العضلة الخلفية يهدد بتواجده فى المباراة المقبلة.

وحصل عبد الله جمعة أمس على راحة سلبية وستحدد الأشعة التى خضع لها مدى إمكانية تجهيزه للمواجهة من عدمه حيث سيتحدد بشكل نهائى موقفه على هامش مران الغد بعدما حصل الفريق اليوم على راحة سلبية وفى حالة تأكد غيابه سيعيد جروس، بهاء مجدى، لقيادة الجبهة اليسرى فى المواجهة المقبلة.