شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يصطحب أحذية المطر في رحلة المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصطحبت بعثة الإسماعيلى فى المغرب أحذية المطر للاعبين فى ظل التغير المناخى الذى تشهده مدينة الدار البيضاء. من المتوقع وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط الأمطار يوم لقاء الإسماعيلى والرجاء. ويستعد الدراويش فى الوقت الحالى لمواجهة النادى المغربى مساء الثلاثاء فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

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