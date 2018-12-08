شكرا لقرائتكم برج العرب يقترب من استضافة مواجهة الأهلي وجيفارا الأثيوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية الأقرب لإستضافة مباراة الأهلى و جيما أبا جيفارا بطل أثيوبيا المقرر لها الجمعة أو السبت المقبل بدور الـ32 لدورى ابطال أفريقيا.

يواجه الأهلي فريق جيما أبا جيفار في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 14 – 15 – 16 ديسمبر الجاري في القاهرة، على أن يقام لقاء الإياب في إثيوبيا أحد أيام 21 – 22 – 23 من الشهر نفسه.

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى قد طلب إقامة اللقاء باستاد السلام أو القاهرة و لكن حضور الجماهير قد ينقل اللقاء لبرج العرب و هو ما سيحدده الأمن خلال الساعات المقبلة من أجل إخطار الكاف بمكان اللقاء.