شكرا لقرائتكم جماهير الهلال والنصر تتوافد على ملعب الملك سعود لحضور ديربي الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت جماهير ناديا الهلال والنصر في التوافد صوب ملعب "جامعة الملك سعود"، لحضور مباراة "ديربي الرياض" التي تجمع بين الفريقين في الثانية ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري السعودي.



ومن المنتظر أن يحتشد 30 ألف مشجع في مدرجات الملعب، بعدما أعلن نادي الهلال عن نفاذ جميع تذاكر المباراة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 28 نقطة ويملك مباراة مؤجلة، بينما يحتل النصر المركز الثانى برصيد 25 نقطة.



ويتطلع الهلال للأستفادة من سقوط غريمه التقليدى النصر فى الجولة الماضية أمام الوحدة الذى يضم الحارس المصرى محمد عواد بنتيجة 1 -2، وتحقيق الفوز فى مباراة اليوم لتوسيع الفارق إلى 6 نقاط قبل مواجهة أحد فى المباراة المؤجلة.

وحقق الهلال انطلاقة مثالية بمسابقة الدورى السعودى، بعدما تذوق طعم الانتصار فى 9 مباريات متتالية قبل أن يسقط فى فخ التعادل الإيجابى 1/1 أمام الفيصلى، فيما حقق النصر 8 انتصارات وتعادل وحيد بينما تذوق مرارة الهزيمة فى مباراتين.