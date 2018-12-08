شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كشف حساب نجوم المقاصة فى الأهلى بعد إتمام التعاقد مع محمود وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم مسئولو النادى الأهلى تعاقدهم مع محمود وحيد ظهير أيسر المقاصة خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، نظرا لحاجته إلى تدعيم مركز الجبهة اليسرى بلاعب مميز فى ظل عدم قناعته بصبرى رحيل الذى فشل فى كل الفرص التى حصل عليها مع المارد الأحمر، وكانت نتيجته اتخاذ قرار ببيعه أو إعارته او تسريحه فى يناير المقبل، لمتابعة التقرير: اضغط هنا ..

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