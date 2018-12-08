شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الرماية توافق على اعتماد الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الرماية اعتماد الميزانية وخطة النشاط الرياضى بحضور 8 أعضاء من أصل 13 عضوا. كما شهدت العمومية العادية الموافقة على زيادة الاشتراكات خلال الفترة المقبلة. وكانت العمومية غير العادية لم تكتمل بسبب إرسال ٧ أعضاء فقط تفويض الحضور ولم يحضر إلا عضوان فقط، وكان من المقرر أن تشهد العمومية غير العادية مناقشة تغيير بعض بنود اللائحة إلا أنها فشلت.

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