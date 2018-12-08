شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتغلب على الأهلى 3 / 1 فى بطولة الجمهورية للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الزمالك مواليد 2003 بقيادة سامح إسماعيل المدير الفنى على الأهلى، بثلاثه أهداف مقابل هدف، فى إطار اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر، بالجولة 14 من بطولة الجمهورية للناشئين.



ناشئين الأهلى والزمالك

أحرز أهداف الزمالك كريم عبدون فى الدقيقه 42 من الشوط الأول، عبد الرحمن الفيومى وعبد الله محمد فى دقائق 10 و11 من الشوط الثانى.



ناشئين الأهلى والزمالك

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات اللقاء بشكل كامل على مدار الشوطين، ليفوز على الأهلى بملعبه ويتكون جهاز الفريق الأبيض من سامح إسماعيل مدير فنى، منتصر الجدى وسامى عبيد مدربين، حسنى مسعد مدرب حراس ومحمد مغاورى إدارى، هشام إبراهيم مشرف على الفريق ويعد هذا الموسم الأولى الذى تقام فيها مباريات ناشئى القطبين على ملاعبهم بقرار من اتحاد الكرة بعد انقطاع دام لفترة طويلة.