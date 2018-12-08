شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يشهد افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية بين السنغال ونيجيريا فى الثانية عشر ظهر اليوم. وتقام البطولة فى الفترة من 8 لـ 14 ديسمبر الجارى فى شرم الشيخ، بمشاركة 8 فرق تم تقسيمها لمجموعتين، حيث وقع منتخب مصر فى مجموعة تضم المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر.. كما يحضر المحافظ أيضا مباراة منتخب مصر أمام المغرب. ويتاهل بطل المسابقة والوصيف إلى كأس العالم للكرة الشاطئية فى باراجواى 2019.

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يشهد افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .