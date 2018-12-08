شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة للأهلى والزمالك بين جولتى الذهاب والإياب بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اتحاد الكرة على قرار عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، بإقامة مباراة بالدورى للأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا وهى الأهلى والزمالك والإسماعيلى والمصرى، بين جولتىّ الذهاب والإياب فى البطولة بداية من دور الـ32. كان اتحاد الكرة وجه الدعوة لعامر حسين فى الاجتماع الأخير، وشرح الأخير جميع الصعوبات التى تواجه الدورى هذا الموسم والمواعيد الموضوعة للتوقفات، وطالبه اتحاد الكرة بتقديم موعد انتهاء المسابقة.

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة للأهلى والزمالك بين جولتى الذهاب والإياب بأفريقيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .