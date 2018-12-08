شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس إرسال وفد للمغرب لضم بنحليب على طريقة أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو النادى الأهلى إرسال وفد من القلعة الحمراء للمغرب للتفاوض مع نادى الرجاء لإنهاء صفقة محمود بنحليب مهاجم الفريق المغربى الذى يرغب الأهلى فى ضمّه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُعد بنحليب واحداً من عدة لاعبين عرب يرغب الأهلى فى ضمّهم خلال يناير المقبل، خاصة بعدما تألق اللاعب مع الرجاء وقاده مؤخراً للتتويج ببطولة الكونفدرالية تحت قيادة المدرب الإسبانى جاريدو المدير الفنى الأسبق للأهلى.

وسجل بنحليب صاحب الـ22 عاما سجل 12 هدفا فى بطولة الكونفدرالية الأخيرة وتوّج هدافاً لها، وتحدثت تقارير صحفية مغربية عن إمكانية رحيل اللاعب عن الرجاء قريباً.

ويتطلع مسئولو الأهلى لضم المهاجم المغربى عل طريقة مواطنه وليد أزارو الذى أنهى الأهلى التعاقد معه قبل عدة مواسم من خلال إرسال مندوب عن القلعة الحمراء لإنهاء الصفقة.