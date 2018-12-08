مفاجأة في تشكيل ليفربول الرسمي أمام بورنموث.. تعرف على موقف "صلاح"

كتب: ضياء السقا

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن التشكيلة الرسمية التي سيواجه بها بورنموث في الثانية والنصف ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ نجمنا المصري محمد صلاح اللقاء أساسيا.

وشهد التشكيل مفاجأة، حيث يلعب فابيانو لاعب الوسط في مركز جديد وهو "الظهير الأيمن"، بدلا من أرنولد المتواجد على الدكة، فيما يبدأ شاكيري على حساب ماني.

وفيما يلي التشكيل:

الحارس: أليسون

الدفاع: فبيانو، ماتيب، فان ديك، روبتسون

الوسط: وينالدوم، شاكيري؛ صلاح، ميلنر، كيتا.

الهجوم: فيرمينيو

دكة البدلاء: مينوليه، أرنولد، ستوريدج، هندرسون، أوريجي، ماني، لالانا

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على بورنموث، في إطار منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على بيرنلي، في الجولة الماضية، بثلاثة أهداف لهدف.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة الانتصارات لمطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ39 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بورنموث في المركز السابع بـ23 نقطة.