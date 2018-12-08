طبيب الأهلي: صلاح محسن يحتاج لـ4 أسابيع للعودة للمباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:
خالد محمود،طبيبالنادي الأهلي، أن صلاح محسن، مهاجم الفريق، يحتاج لفترة تتراوح بين 3 لـ4 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة بشكل كامل والعودة للمباريات.
ويعاني صلاح محسن من إصابة بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، على هامش مشاركته في مباراة المقاولون العرب بالدوري.
وأشارطبيبالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "صلاح محسن يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع للشفاء والمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني".
واختتم "اللاعب بدأ أمس أولى تدريباته التأهيلية في الجيم ضمن برنامجه الذى يخضع له للتعافي من الإصابة".
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