عودة صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام بورنموث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول التشكيل الذي سيخوض به لقائه أمام بورنموث في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل تواجد محمد صلاح أساسيًا بعد جلوسه بديلاً أمام برنلي في الجولة الماضية، كما وظف كلوب مينلر كظهير أيمن، بينما يجلس السنغالي ساديو ماني بديلاً.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: ، جيني فينالدوم، نابي كيتا، فابينيو.

خط وسط متقدم: جيردان شاكيري.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، بينما يحتل بورنموث المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة.