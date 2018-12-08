بينهم مفاجأتان .. 5 لاعبين على أعتاب الرحيل من الأهلي بسبب صفقات يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

دخل الأهلي فترة سوق الانتقالات بقوة، فى إطار خطة إعادة هيكلة قطاع الكرة التى أعلن عنها رئيسه محمود الخطيب.

استطاع الأحمر التعاقد مع محمد محمود نجم وادي دجلة، والمنتخبين، الأول والأليمبي، ومحمود وحيد، ظهير المقاصة، فيما ألمح محمد فضل، مدير إدارة التعاقدات بصفقات أخرى قادمة.

ويحق للأهلي التعاقد مع خمسة لاعبين (فوق السن) فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة قابلين للزيادة فى حالة فسخ التعاقد أو الاستغناء عن بعض اللاعبين بحسب لوائح اتحاد الكرة.

ويملك الأحمر 5 لاعبين اقترب بعضهم من القيد فى فترة الانتقالات الشتوية وهم: جونيور أجايي، ورامي ربيعة، وصالح جمعة، بالإضافة إلى عمرو بركات وعمرو جمال الذين على قائمة الانتظار، وبإضافتهم لمحمود وحيد يكون الأهلي مجبراً على الاستغناء عن بعض لاعبيه.

ويرصد الخليج 365 خلال السطور القادمة أبرز المرشحين للخروج من قائمة الأهلي فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة:

1- صبري رحيل

يتصدر صبري رحيل الظهير الأيسر والذى ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي قائمة المرشحون للخروج من الأهلي بعد أن يتعاقد الأهلي مع محمود ووحيد واستعادة حسين السيد الموسم القادم ووجود أيمن أشرف الذى يستطيع شغل هذا المركز .

وقال مصدر من داخل الأهلي فى تصريحات سابقة لمصراوي أن اسم صبري رحيل طرح فى مفاوضات الأحمر مع مصر المقاصة فى صفقتي إيريك تراروي الذى رحيل لبيراميدز ووحيد نفسه.

2- محمد نجيب

مدافع الأهلي الذى اقترب من عامه الـ 36 أصبح مرشحاً بقوة للخروج من القائمة فى ظل ابتعاده عن المباريات والاعتماد على أحمد علاء الصفقة القادمة من الداخلية ووجود سعد سمير واقتراب رامي ربيعة من العودة مع الثنائى أيمن أشرف الذى يستطيع شغل هذا المركز ومحمود الجزار مدافع فريق الشباب والمنتخب الأوليمبي.

نجيب طرح اسمه ايضاً فى صفقة تراروي ومحمود وحيد إلا أن مسئولي النادي الفيومي رفضوا اتمام الصفقة بطريقة التبادل .

3- ساليف كوليبالي

المفاجأة الأولي تتمثل فى رحيل المدافع الذى اقترب من عامه الـ31 ولعب مع الفرنسي كارتيرون جميع مباريات الأهلي ببطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية والذى خرج من حسابات محمد يوسف المدير الفني المؤقت.

وتعاقد الأهلي ببداية الموسم الحالي مع المدافع المالي الدولي فى صفقة انتقال حر لمدة موسم قابل للتجديد ولكن يبدو أن أيامه أصبحت معدودة فى الأهلي.

وكان كوليبالي قاب قوسين أو أدني للمغادرة رسمياً فى حالة تعاقد الأهلي مع إيرك تراروي نجم المقاصة الذى رحل لبيراميدز .

4- أحمد حمودي

دخل أحمد حمودي فى الدقائق الأخيرة قبل فترة القيد الصيفية الماضية فى قائمة الأهلي المحلية واعتمد عليه كارتيرون المدير الفني فى ظل قيده افريقيا قبل أن يبتعد فى وجود محمد يوسف.

ولعب الشيخ مع حمودي لعبة الكراسي الموسيقية حيث تألق الأول وسجل هدفين للأحمر ثبت بهما قدميه بعد أن كان على أعتاب الرحيل بعد خروجه من القائمة الإفريقية فيما خرج حمودي من الحسابات، وأصبح ضمن المرشحين للخروج من الأهلي.

5- جونيور أجايي

المفاجأة الثانية هي إعارة جونيور أجايي النيجيري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعد غيابه فترة طويلة بسبب الإصابة خاصة وهو على قائمة الإنتظار التى يمكن إعارة لاعبين منها دون التأثير على قائمة الـ 30.

ويحتاج أجايي إلى اكتساب حساسية المباريات وهو ما قد يدفع الإدارة إلى اعارته لافساح المجال للتعاقد مع مهاجم أجنبي أخر فى انتظار تطبيق قرار اعتبار اللاعب الذى ينتمي لدول شمال إفريقيا محلياً من الموسم الجديد.