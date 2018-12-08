رياضة | الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية في دوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يهزم الأهلي بثلاثية في دوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الزمالك مواليد 2003 بقيادة سامح إسماعيل المدير الفني ،علي الاهلي بثلاثه أهداف مقابل هدف ، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب الاهلي بمدينة نصر ، بالجولة 14 من بطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الزمالك كريم عبدون في الدقيقه 42 من الشوط الأول، وعبدالرحمن الفيومي وعبدالله محمد في دقائق 10و11 من الشوط الثاني.

سيطر لاعبو الزمالك علي مجريات اللقاء بشكل كامل علي مدار الشوطين، جعلتهم يضربن الاهلي بثلاثيه في عقر داره ، كما اضاعوا العديد من الفرص السهلة.

يذكر أن الجهاز المعاون لسامح إسماعيل المدير الفني يضم منتصر الجدي وسامي عبيد مدربين، وحسني مسعد مدرب حراس ومحمد مغاوري اداري، وهشام إبراهيم مشرف علي الفريق.