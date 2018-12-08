رياضة | شاهد الآن بث مباشر مباراة الهلال والنصر مشاهدة مباشرة دوري بلس كورة أون لاين مباراة الهلال والنصر لايف كورة ستار يلا شوت

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مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر يلا شوت دوري بلس الاسطورة كورة اون لاين كورة ستار كورة لايف بين ماتش يلا شوت الجديد بدون تقطيع جودات متعددة، يلتقي اليوم نادي الهلال مع نادي النصر في ديربي الرياض المُثير على ملعب جامعة الملك سعود في الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي الممتاز “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” حيث يلتقي صاحب المركز الأول في الدوري مع صاحب المركز الثاني في مباراة هامة خاصة وأن الفارق بينهما أصبح 3 نقاط فقط.
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مشاهدة مباراة الهلال والنصر
تُقام مباراة الهلال والنصر الساعة الثالثة وخمس دقائق عصراً بتوقيت مكة، وفي تمام الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق ظهراً بالتوقيت العالمي جرينتش، وتقوم قناتي السعودية الرياضية ودوري بلس بإذاعة اللقاء عبر شاشتهما.
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رابط مباراة الهلال والنصر
بث مباشر مباراة الهلال والنصر دوري بلس الاسطورة يلا شوت، من الجدير بالذكر أن مباراتي الموسم الماضي انتهت الأولي بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهب بينما إنتهت المباراة الأخري بالتعادل بين الفريقين، ويسعى كل فريق في هذا العام للفوز في المباراة، فالنصر يسعى للفوز في المباراة وتلقين الهلال الهزيمة الأولى له بالدوري للمنافسة على الصدارة، بينما يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته والفوز على النصر ليظل منفرداً بصدارة الدوري.
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نتيجة المباراة:
وصل الفريقان لملعب اللقاء وتوافد الجماهير على ملعب المباراة
النصر يُغير طاقم المباراة بعد اعتراض الحكم
الشوط الأول بعد قليل
انطلاق المباراة الآن
مباراة النصر والهلال الاسطورة
من الجدير بالذكر أن تذاكر المباراة نفذت في الساعات الأولى بعد عرضها مباشرة وتم تحديد سعر موحد للتذكرة هو 35 ريال للأفراد أو العائلات، كما سيكون دخل اللقاء مُوجه لعائلة لاعب الهلال الراحل سلطان البرقان.
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