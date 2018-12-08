رياضة | الإسماعيلي يصطحب "أحذية المطر" في المغرب

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اصطحبت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى فى المغرب أحذية المطر للاعبين فى ظل التغير المناخى الذى تشهده مدينة الدار البيضاء. ومن المتوقع وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط الأمطار يوم لقاء الإسماعيلى والرجاء. ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالى لمواجهة النادى المغربى مساء الثلاثاء فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

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