رياضة | عبد الله جمعة مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك والقطن التشادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله جمعة مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك والقطن التشادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات عبد الله جمعة جمعة لاعب نادي الزمالك مهددًا بعدم المشاركة أمام القطن التشادي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للإصابة. ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بشد في العضلة الخلفية منذ مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري البورسعيدي ببطولة الدوري المصري الممتاز. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره القطن التشادى يوم ١٤ ديسمبر الجاري على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية

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