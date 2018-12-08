رياضة | خالد لطيف يستقبل محافظ جنوب سيناء على هامش الإمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد لطيف يستقبل محافظ جنوب سيناء على هامش الإمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على هامش بطولة الإمم الإفريقية للكرة الشاطئية.

وتقام البطولة في الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر الجاري في شرم الشيخ، بمشاركة 8 فرق تم تقسيمها لمجموعتين، حيث وقع منتخب مصر في مجموعة تضم المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر.

ويتأهل بطل المسابقة والوصيف الى كأس العالم للكرة الشاطئية في باراجواي 2019.

وعلى جانب أخر انتهى مسئولو اتحاد الكرة، من اعداد مدرجات تسع 1500 متفرج في ملعب الكرة الشاطئية، واقيم الملعب داخل فندق اقامة المنتخبات المشاركة في البطولة، وتقرر السماح للجماهير بحضور مباريات البطولة مجانا.

ومن جانبهم أعرب حكام البطولة عن سعادتهم بالتواجد في شرم الشيخ وأبدوا رضاهم عن الإقامة وأشادوا بحسن الاستقبال.