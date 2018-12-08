رياضة | "كوكتيل" بيراميدز الذي يهدد الأهلي والزمالك في صفقات الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوكتيل" بيراميدز الذي يهدد الأهلي والزمالك في صفقات الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهدد نادي بيراميدز مستقبل ناديي الأهلي والزمالك في الصفقات الشتوية مع وجود حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق.

كوكتيل بيراميدز وحسام وإبراهيم حسن مع وجود مصدر قوي لإنفاق الأموال جعل الأهلي والزمالك مهددين في صفقات الشتاء فحسام معروف عنه عينه الخبيرة في اختيار اللاعبين، وربما يستحوذ على سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

سوق الانتقالات في يناير

اللاعبون المطلوبون في يناير أصبحوا قليلين جدًا وإن كان أهمهم حسين الشحات لاعب العين الإماراتي المطلوب بقوة في الأهلي ولا يرغب بيراميدز في ضمه لوجود كينو ورودريجيز.

صفقات بيراميدز أمام الأهلي والزمالك

- إيريك تراروي لاعب وسط نادي المقاصة الذي كان مطلوبًا في الأهلي والزمالك ضمه بيراميدز قبل القطبين.

- عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي ضمه بيراميدز رغم أنه أحد أهم اللاعبين المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلي والزمالك.

- حامد حمدان لاعب غزة الفلسطيني ضمه بيراميدز رغم توقيعه على استمارات للأهلي