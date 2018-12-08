رياضة | شاهد الآن رابط يعمل: مباراة الهلال والنصر بث مباشر الآن على دوري بلس بدون تقطيع يلا شوت كورة ستار مشاهدة مباراة النصر

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بث مباشر مباراة الهلال والنصر اليوم 8/12/2018 دوري بلس، يحل نادي النصر اليوم ضيفاً ثقيلاً على نادي الهلال في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم السبت في الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي الممتاز “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” ويلعب الهلال المباراة للفوز حتى يضمن التصدر بفارق 6 نقاط عن النصر الذي يأتي خلفه في الترتيب، ويُصمم نادي النصر على الفوز بالمباراة حتى يستطيع المنافسة بقوة على الدوري بالرغم من عدم الاستقرار الفني الذي يُعانيه.
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مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر، مباراة الهلال والنصر بث مباشر، مشاهدة الهلال والنصر دوري بلس، يلعب الهلال المباراة بعد الفوز على النفط العراقي بنتيجة سته أهداف مقابل لاشيء في مجموع المباراتين ولديه 28 نقطة بالإضافة إلى مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي عشرة في الدوري السعودي، بينما يدخل الهلال المباراة بعد الخسارة من فريق الوحدة بهدفين لهدف ويأتي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.
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متابعة المباراة:
دخول الجماهير للملعب الآن
الحكم يعترض على الزي الأساسي للنصر
نزول اللاعبين لأرضية الملعب
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بداية اللقاء
الهلال والنصر بث مباشر
تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثالثة وخمسة دقائق عصر اليوم بالتوقيت المحلي للرياض بقيادة أرجنتينية، وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناتي الرياضية السعودية الأولى ودوري بلس، وقد نفذت تذاكر المباراة بعد ساعات قليلة من عرضها في منافذ البيع مما يدل على الحضور الجماهيري الكبير.
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