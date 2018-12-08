رياضة | شاهد الآن رابط يعمل: مباراة الهلال والنصر بث مباشر الآن على دوري بلس بدون تقطيع يلا شوت كورة ستار مشاهدة مباراة النصر

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بث مباشر مباراة الهلال والنصر اليوم 8/12/2018 دوري بلس، يحل نادي النصر اليوم ضيفاً ثقيلاً على نادي الهلال في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم السبت في الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي الممتاز “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان” ويلعب الهلال المباراة للفوز حتى يضمن التصدر بفارق 6 نقاط عن النصر الذي يأتي خلفه في الترتيب، ويُصمم نادي النصر على الفوز بالمباراة حتى يستطيع المنافسة بقوة على الدوري بالرغم من عدم الاستقرار الفني الذي يُعانيه.

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مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر، مباراة الهلال والنصر بث مباشر، مشاهدة الهلال والنصر دوري بلس، يلعب الهلال المباراة بعد الفوز على النفط العراقي بنتيجة سته أهداف مقابل لاشيء في مجموع المباراتين ولديه 28 نقطة بالإضافة إلى مباراة مؤجلة من الأسبوع الحادي عشرة في الدوري السعودي، بينما يدخل الهلال المباراة بعد الخسارة من فريق الوحدة بهدفين لهدف ويأتي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

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