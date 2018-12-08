رياضة | مشاهدة مباراة الهلال والنصر جوال مباشر النصر والهلال اليوم بدون تقطيع

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الهلال والنصر جوال مباشر النصر والهلال اليوم بدون تقطيع مشاهدة الهلال والنصر بث مباشر 8-12-2018 في الدوري السعودي يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة ديربي الرياض الذي سيجمع بين الهلال والنصر والمقرر إقامتها ظهر اليوم السبت في الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي الهلال مع النصر اليوم السبت في الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي في تمام الساعة الـ2:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ3:05 بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة حيثُ فاز في 9 مباريات وتعادل لقاء وحيد في 10 مباريات استقبلت شباكه 7 أهداف وسجل لاعبيه 24 هدفاً.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة ولعب 11 مباراة فقد فاز في 8 مباريات وتعادل مباراة وخسر 2 وسجل لاعبيه 20 هدفاً واستقبلت شباكه 9 أهداف.