الان تتابع رسميا.. باريس سان جيرمان يحسم موقف مبابي ونيمار من الرحيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدر باريس سان جيرمان، اليوم، بيانا رسميا للرد على التقارير التي تحدثت عن بيعه لأحد نجميه، الفرنسي كيليان مبابي، أو البرازيلي جي آر نيمار، لتفادي العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

ونفى بي إس جي، عبر موقعه الرسمي، الأخبار التي وصفها بـ”السخيفة وغير الصحيحة” من قبل الصحيفة الفرنسية “ليكيب”، التي نشرت تقريرا، صباح اليوم، تصدر غلافها، تحدث عن عزم الفريق الفرنسي التضحية بأحد نجميه لتفادي خرقه لقواعد قانون اللعب النظيف.

وتعجب البيان من مصداقية الصحيفة، والأهداف من وراء التقرير المنشور، وأشار إلى أنه يؤدي إلى خلق عدم توازن ومناخاً غير صحياً حول باريس سان جيرمان.

وضرب باريس مثالا على عدم مصداقية الصحيفة بعنوانها بعد مباراة الفريق مع ستراسبورج، والذي تحدث عن “كافاني المريض”، وقال النادي إنه لا يفهم تلك التقارير الغريبة قبل اللقاء الهام في صربيا أمام النجم الأحمر.

وختم باريس سان جيرمان بيانه بدعوة جميع أفراد المجتمع الفرنسي بالتوحد ومساندة لاعبي الفريق في مواجهته المصيرية بدوري الأبطال والوقوف أمام أكاذيب “ليكيب”.

يُذكر أن تم تأجيل مباراة الفريق أمام مونبيلييه هذا الأسبوع بالدوري الفرنسي بسبب الاحتجاجات والمظاهرات في العاصمة باريس.