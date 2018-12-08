ليفربول يواجه فريق بورنموث ظهر اليوم في الجولة الـ 16 بالدوري

يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع بورنموث في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت بملعب “فيتنس فيرست”، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز الخامس على التوالي من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً في انتظار ما ستفسر عنه نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في السابعة والنصف مساء بملعب “ستامفورد بريدج” بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 23 نقطة.

ويعتزم يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إعادة الثنائي محمد صلاح وفيرمينو للتشكيلة الأساسية، بعدما شارك الثنائي بديلاً في مباراة بيرنلي التي إنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الجولة الـ 15.

ويفتقد ليفربول في مباراة اليوم لجهود الثنائي ساديو ماني والكرواتي ديان لوفرين، كما سيفتقد لخدمات لاعبه جو جوميز لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة بكسر في الساق الأيسر، ما سيجعل أرنولد يحجز مكانه في التشكيل الأساسي بمركز الظهير الأيمن.

ويسعى ليفربول لحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم، للحصول على دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة نابولي الإيطالي المصيرية الثلاثاء المقبل بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يفتقد بورنموث في مباراة ليفربول اليوم لجهود لاعبه لويس كوك الذى يعاني من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب نحو 9 أشهر وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في فوز فريقه 2-1 على هدرسفيلد تاون بالجولة الماضية.

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