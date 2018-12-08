أبلغ أحمد حجازى مدافع ويست هام الإنجليزي إدارة الأهلى رفضه لفكرة العودة للدوري المصري فى الوقت الحالى، بعد الدخول معه فى مفاوضات مكثفة على مدار الأيام الماضية للحصول على خدماته في يناير المقبل لكن اللاعب رفض هذا العرض.

وترغب إدارة الأهلى فى استعادة حجازى الذى سبق له التألق بالقميص الأحمر قبل رحيله للدورى الإنجليزى منذ عامين تقريبًا، إلا أن رغبة اللاعب فى استكمال مشوار الاحتراف أمر يعرقل المفاوضات بشكل كبير حتى هذه اللحظة.

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يرفض العودة للأهلى فى الشتاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .