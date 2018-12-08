«يوسف»: نحترم «الطلائع».. ونسعى لـ«الثلاث نقاط» في جميع المباريات

أكد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، احترامه لفريق طلائع الجيش، قبل المباراة التي تجمع بينهما غداً الأحد والمؤجلة من الجولة الـ14 في بطولة الدوري العام.

وقال يوسف، إن الأهلي يحترم جميع المنافسين، وأن المباريات المؤجلة في بطولة الدوري العام، على قدر واحد من الأهمية لتحقيق الفوز والحصول علي الثلاث نقاط، لاستكمال مشواره نحو الوصول إلى مكانة الفريق الطبيعية في ترتيب جدول المسابقة.

وشدد المدير الفني المؤقت للأهلي على أن طلائع الجيش ظهر بشكل جيد الموسم الحالي، ولكن الأهلي لديه دوافع قوية لاجتياز مواجهة جديدة من مواجهات الدوري، وهو ما تم التأكيد عليه في المحاضرات والجلسات مع اللاعبين.

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