شكرا لقرائتكم مورينيو يدفع لوكاكو للرحيل عن مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، يخطط للرحيل عن الشياطين الحمر بسبب معاملة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو .

كشفت صحيفة صن البريطانية" أن لوكاكو غاضب من نجميده علي دكة الاحتياطي في مباراة أرسنال، التي انتهت بتعادل الفريقين 2-2، في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لاسيما وأنها ليست المرة الأولى التي يجلس فيها لوكاكو احتياطيا في مباريات فريقه، الأمر الذي دفعه إلى التفكير في الرحيل عن الفريق في حالة استمرار تهميشه علي الدكة.

أوضحت الصحيفة أن لوكاكو انضم إلى ثنائي مانشستر الذين يشعروان بالإجباط من سياسة مورينيو وهما الفرنسي بول بوجبا والتشيلي أليكسيس سانشيز، وكذلك الرغبة في الرحيل.