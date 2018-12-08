شكرا لقرائتكم جوارديولا: تلقيت ضمانات بعدم استبعاد مانشستر سيتي من دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه تلقى ضمانات من إدارة النادي أنه لن يتم استبعاد الفريق من دوري أبطال أوروبا وسط مزاعم عن مخالفة لوائح اللعب النظيف المالي للاتحاد القاري للعبة.

ويجري الاتحاد الأوروبي تحقيقات في مزاعم لصحيفة (دير شبيجل) الألمانية نشرتها الشهر الماضي بأن ملاك سيتي بالغوا في تقدير قيمة إيرادات عقود الرعاية للتوافق مع لوائح اللعب النظيف المالى، ورد سيتي وقال إن هناك بعض المعلومات "تمت قرصتنها" وأكد أنه ضحية "لمحاولة منظمة وواضحة" لتشويه سمعة النادى، لكن وإذا أدين سيتي بمخالفة اللوائح فإنه سيكون معرضا للاستبعاد من دوري الأبطال.

وقال جوارديولا، الذي تولى مسؤولية قيادة سيتي بهدف إحراز دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، إنه يتحلى بالهدوء في التعامل مع الموقف.. وأضاف لوسائل إعلام بريطانية "لن يتم استبعادنا. هذا ما أعتقده لأني أثق في رئيسي (خلدون المبارك) ورئيسي التنفيذي (فيران سوريانو) وهذا ما قالاه لي. أثق فيهما". وتابع "لو حدث ذلك لأن الاتحاد الأوروبي قرر ذلك فسنقبل بالأمر ونمضي قدما".

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري هذا الموسم برصيد 41 نقطة من 15 مباراة ويتقدم بفارق نقطتين على ليفربول صاحب المركز الثاني قبل مواجهة تشيلسي مساء اليوم.