شكرا لقرائتكم موهبة بيراميدز يدخل اهتمامات عملاقي صربيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية صربية، أن إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز دخل دائرة إهتمامات عملاقي الكرة الصربية، النجم الأحمر وبارتيزان بلجراد تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقالت صحيفة " sport.blic"، أن إبراهيم عادل أحد المواهب الواعدة في مصر بإمكانه أن يخوض تجربة الاحترف في صربيا بعدما أبدى ناديا النجم الأحمر وبارتيزان بلجراد رغبتهما في التعاقد مع لاعب بيراميدز مفاجأة الدوري المصري هذا الموسم حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب خلف الزمالك.

وأضافت الصحيفة أن إبراهيم عادل صاحب الـ 17 عاماً محل اهتمام العديد من الأندية الكرواتية أيضاً، مما يهدد أحلام عملاقي الكرة الصربية، النجم الأحمر وبارتيزان بلجراد في ضم اللاعب.

يذكر أن نادي بيراميدز نجح فى إتمام التعاقد مع إبراهيم عادل قادماً من المريخ في فبراير الماضي، مقابل مليون و200 ألف جنيه.