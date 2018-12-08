شكرا لقرائتكم محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل معسكر الفريق مساء اليوم السبت؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدًا في الدوري.

وتشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة للفريق المنافس لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه وكذلك مراجعة خطة المباراة مع اللاعبين. ويخوض الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة قبل الدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمباراة الغد أمام طلائع الجيش

في ذات الوقت، يختتم الأهلي عصر اليوم السبت استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد الأحد ضمن منافسات الدوري العام.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء مران اليوم، حيث يعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش عقب انتهاء مران الفريق .

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته غدًا الأحد أمام طلائع الجيش بعد الفوز في آخر مباراتين أمام بتروجت والجونة على الترتيب.