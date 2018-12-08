شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداداته لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم السبت، استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد الأحد، ضمن منافسات الدوري العام.
ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء مران اليوم، حيث يعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت، قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش عقب انتهاء مران الفريق.
ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته غدًا الأحد أمام طلائع الجيش بعد الفوز في آخر مباراتين أمام بتروجت والجونة على الترتيب.
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