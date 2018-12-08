شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يوضح حقيقة رحيل لاعبين عن الأهلي في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الحديث عن رحيل أي لاعب في يناير المقبل، غير مطروح في الوقت الحالى، ولم يتم التطرق إليه، وأنه يآمل ألا ينساق أي لاعب وراء ما يُثار عن بقائه أو رحيله، وأن يكون ذهنه وتفكيره مع مصلحة الفريق وفي تخطي المرحلة الحالية.

وبجسب الموقع الرسمي للنادي، أوضح المدير الفني المؤقت للأهلي، أن الفريق يسعى لهدف واضح ومحدد خلال الفترة المقبلة؛ وهو تخطي مواجهات شهر ديسمبر؛ سواء في بطولة الدوري العام أو دوري أبطال أفريقيا.

وشدد يوسف على أن كل لاعب بالفريق يدخل ضمن حسابات الجهاز الفني، وأن اللاعبين لديهم خبرات كافية للتعامل مع الاجتهادات التي تُثار في الوقت الراهن، وأنهم يعيشون مرحلة من التركيز بعيدا عن أية أمور أخرى خارج المستطيل الأخضر.

وأكد محمد يوسف، أنه يركز على الجانب النفسي بالتوازي مع الجانب الفني في التعامل مع اللاعبين خلال الفترة الحالية، وأنه يعمل على تجديد دوافع وحماس اللاعبين، مبديا سعادته بالروح التي ظهرت في اللقاءات الأخيرة، خاصة مواجهة الجونة، والتي عكست معدن وشخصية لاعبي الأهلي.