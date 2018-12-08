شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن فترة غياب صلاح محسن عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صلاح محسن لاعب الفريق، يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع للشفاء، والمشاركة في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ويعانى اللاعب من الإصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 16 من مباريات الدوري العام.

وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب بدأ أمس أولى تدريباته التأهيلية في «الجيم» ضمن برنامجه الذي يخضع له للتعافي من الإصابة.

يذكر أن الأهلي يختتم اليوم استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز.