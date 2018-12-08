شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يُسقط إنتر.. تفوق مبكر على المنافسين لبطل إيطاليا المهيمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل نادي يوفنتوس عروضه القوية في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما حقق فوزه الرابع عشر بتغلبه في معقله على منافسه اللدود، إنتر ميلان، بهدف نظيف، في إفتتاح مباريات الجولة الخامسة عشر للـ«سيريا أي».

وعادَل يوفنتوس البداية الأفضل لفريق في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى بتحقيقه 43 نقطة من أول 15 جولة من موسم (14 انتصار وتعادل)، معادلًا رقم بطل فرنسا المهيمن، باريس سان جيرمان (43 نقطة بعد أول 15 جولة خلال هذا الموسم).

ويدين يوفنتوس بهدف الفوز بالديربي للمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، ليوسع حامل اللقب فارق النقاط بينه وبين غريمه التقليدي إلى 14 نقطة، و11 نقطة عن أقرب ملاحقيه حاليًا في الدوري (نابولي – 32 نقطة مع لعب مباراة أقل)، وذلك بعد انقضاء أقل من 50% من مباريات هذا الموسم.

ولم ينجح إنتر في تحقيق الفوز بمعقل يوفنتوس منذ نوفمبر 2012، عندما ألحق الفريق أول خسارة محلية ليوفنتوس في معقله الجديد «يوفنتوس ستاديوم» بنتيجة 3-1، ومن بعدها فشل النيراتزوري من تحقيق الفوز في 7 زيارات متتالية في المسابقات المحلية (الدوري والكأس) متعادلًا في اثنين، ومتلقيًا الخسارة في 5، فاشلًا في التسجيل في أي مباراة من المباريات ال4 الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري على ملعب يوفنتوس، وبالتحديد منذ 6 يناير 2015.

وفشل إنتر ميلان في الفوز على يوفنتوس سوى في مواجهة وحيدة خلال أخر 12 مواجهة في الدوريبين الفريقين، سواء على ملعبه أو ملعب غريمه، ويعود فوز إنتر الوحيد خلال هذه الفترة إلى بداية موسم 2016/2017، وتلقى الفريق خلال هذه الفترة 7 هزائم وتعادل في 4.

وضم يوفنتوس إنتر ميلان للفرق المنافسة التي تفوق عليها بطل إيطاليا خلال هذا الموسم، والذي يسعى لتحقيق لقبه الثامن على التوالي في الدوري ليمدد سلسلة تاريخية غير مسبوقة في الكرة الإيطالية من الهيمنة.

وسبق وأن هزيم يوفنتوس 2 من ابرز المرشحين لمنافسته هذا الموسم، فتفوق في الجولة 12 على أي سي ميلان في معقله بسان سيرو بنتيجة 2-0، وهزم نابولي في يوفنتوس ستاديوم بنتيجة 3-1 في الجولة السابعة، ليكون يوفنتوس وبعد أول 15 جولة من الموسم تفوق على الفرق التي تحتل حاليًا المراكز من الثاني للرابع (نابولي، إنتر ميلان وأي سي ميلان).