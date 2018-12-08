الليلة.. الهلال يواجه النصر في "ديربى الرياض"

سيكون ملعب "جامعة الملك سعود" فى الثانية ظهر اليوم، مسرحاً لمباراة "ديربى الرياض" التى تجمع بين ناديى الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى السعودى.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 28 نقطة ويملك مباراة مؤجلة، بينما يحتل النصر المركز الثانى برصيد 25 نقطة.

ويتطلع الهلال للأستفادة من سقوط غريمه التقليدى النصر فى الجولة الماضية أمام الوحدة الذى يضم الحارس المصرى محمد عواد بنتيجة 1 -2، وتحقيق الفوز فى مباراة اليوم لتوسيع الفارق إلى 6 نقاط قبل مواجهة أحد فى المباراة المؤجلة.

وحقق الهلال انطلاقة مثالية بمسابقة الدورى السعودى، بعدما تذوق طعم الانتصار فى 9 مباريات متتالية قبل أن يسقط فى فخ التعادل الإيجابى 1/1 أمام الفيصلى، فيما حقق النصر 8 انتصارات وتعادل وحيد بينما تذوق مرارة الهزيمة فى مباراتين.

على صعيد متصل، يحل الأهلى المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى ضيفاً على الرائد الذى يضم المدافع المصرى محمد عطوة فى الخامسة إلا ربع مساء اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الـ12 برصيد 11 نقطة.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم لمواصلة الحفاظ على آماله فى الحصول على لقب دورى السعودى، فى الوقت الذى تترقب فيه جماهيره نتيجة مباراة "ديربى الرياض" بين الهلال والنصر.

وحال هزيمة النصر أمام الهلال، سيصعد الأهلى لوصافة الدورى السعودى شرط تحقيق الفوز على الرائد، أما حال هزيمة الهلال أمام النصر، فسيظل الأهلى فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، لكنه فارق النقاط بينه وبين الهلال سيتقلص إلى نقطتين شرط تحقيق الفوز على الرائد.