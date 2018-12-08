شكرا لقرائتكم جيمس ميلنر يستعد للظهور رقم 500 في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد جيمس ميلنر قائد فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح لتسجيل الظهور الـ 500 بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، عندما يحل ليفربول ضيفاً على بورنموث في الثانية والنصف ظهر اليوم، بملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

جيمس ميلنر قائد ليفربول سيكون اللاعب الثالث عشر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يشارك في 500 مباراة في المسابقة واللاعب الثالث الذي يصل لهذا الرقم مع مع ليفربول، بعد جيمي كاراجر برصيد (508) مباراة وستيفن جيرارد برصيد (504) مباراة.

مباراة ليفربول وبورنموث اليوم ستكون الـ 14 في تاريخ مواجهات الفريقين بمختلف المسابقات حسبما ذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

فاز ليفربول بتسعة مباريات، وتعادل ثلاثة وخسر في مواجهة واحدة، سجل "الريدز" 30 هدفًا خلال تلك المباريات، بينما استقبل مرماه 11 هدفًا.

ويستهدف ليفربول تحقيق الفوز الخامس على التوالي من أجل اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً في انتظار ما ستفسر عنه نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي التي تنطلق في السابعة والنصف مساء بملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية "لندن".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 23 نقطة.