شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاهلي يتحدث عن الراحلين ومواجهات ديسمبر والأهتمام بالجانب النفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي إن الحديث عن رحيل أي لاعب في يناير المقبل غير مطروح في الوقت الحالى، ولم يتم التطرق إليه، وأنه يآمل ألا ينساق أي لاعب وراء ما يُثار عن بقائه أو رحيله، وأن يكون ذهنه وتفكيره مع مصلحة الفريق وفي تخطي المرحلة الحالية.

وأوضح المدير الفني المؤقت للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي أن الفريق يسعى لهدف واضح ومحدد خلال الفترة المقبلة؛ وهو تخطي مواجهات شهر ديسمبر؛ سواء في بطولة الدوري العام أو دوري أبطال إفريقيا.

وشدد يوسف على أن كل لاعب بالفريق يدخل ضمن حسابات الجهاز الفني، وأن اللاعبين لديهم خبرات كافية للتعامل مع الاجتهادات التي تُثار في الوقت الراهن، وأنهم يعيشون مرحلة من التركيز بعيدا عن أية أمور أخرى خارج المستطيل الأخضر.

وأكد محمد يوسف، أنه يركز على الجانب النفسي بالتوازي مع الجانب الفني في التعامل مع اللاعبين خلال الفترة الحالية، وأنه يعمل على تجديد دوافع وحماس اللاعبين، مبديا سعادته بالروح التي ظهرت في اللقاءات الأخيرة، خاصة مواجهة الجونة، والتي عكست معدن وشخصية لاعبي الأهلي.