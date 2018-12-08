شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف عن منتخب الكرة الشاطئية: المغرب منافسنا الأول وقادرون على حسم البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد لطيف عضو اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية إن مباراة منتخب مصر أمام المغرب اليوم فى افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا قوية للغاية، حيث يعتبر المنتخب المغربى هو المنافس الأول للفراعنة فى المجموعة الأولى.

وتابع لطيف أن المنتخب المغربى حضر إلى شرم الشيخ منذ أسبوعين تقريبا لاستعداد للبطولة بشكل جيد، كما يضم مجموعة من اللاعبين المحترفين ويقودهم مصطفى الحداوى نجم الكرة المغربية الشهير، ما يجعلهم ند قوى للفراعنة، مشيرا فى نفس الوقت إلى ثقته فى لاعبى الفراعنة والجهاز الفنى على تجاوز ضربة البداية.

ويحضر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، افتتاح بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية بين السنغال ونيجيريا فى الثانية عشر ظهر اليوم.

تقام البطولة فى الفترة من 8 لـ14 ديسمبر الجارى فى شرم الشيخ، بمشاركة 8 فرق تم تقسيمها لمجموعتين، حيث وقع منتخب مصر فى مجموعة تضم المغرب وكوت ديفوار ومدغشقر.

كما يحضر المحافظ أيضا مباراة منتخب مصر أمام المغرب.

ويتأهل بطل المسابقة والوصيف إلى كأس العالم للكرة الشاطئية فى باراجواى 2019.