شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يرى الأهلى مواجهة طلائع الجيش فى ظل أزمة "الغيابات"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى احترامه لفريق طلائع الجيش قبل المباراة التى تجمع بينهما غداً الأحد والمؤجلة من الجولة الـ14 فى بطولة الدورى العام.

وقال يوسف إن الأهلى يحترم جميع المنافسين، وأن المباريات المؤجلة فى بطولة الدورى العام، على قدر واحد من الأهمية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، لاستكمال مشواره نحو الوصول إلى مكانة الفريق الطبيعية فى ترتيب جدول المسابقة.

وشدد المدير الفنى المؤقت للأهلى على أن طلائع الجيش ظهر بشكل جيد الموسم الحالى، لكن الأهلى لديه دوافع قوية لاجتياز مواجهة جديدة من مواجهات الدورى، وهو ما تم التأكيد عليه فى المحاضرات والجلسات مع اللاعبين.

وتحدث يوسف عن غاليابات التى يعانى منها الأهلى، موضحاً أنها مؤثرة لأنها جميعاً من القوام الأساسى للفريق وأصحاب الخبرات، لكن فى نفس الوقت ثقته بلا حدود فى أى لاعب متواجد داخل الفريق، وأن كل لاعب يشارك قادر على الدفاع بقوة عن "فانلة الأهلى" خلال المباريات المقبلة.

ويغيب عن الأهلى بعض اللاعبين للإصابة أبرزهم محمد الشناوى وحسام عاشور وأحمد فتحى وعلى معلول وجونيور أجاى وصلاح محسن ومحمد نجيب.

وأشار يوسف إلى أن الفريق يخوض مباريات مضغوطة وخلال فترة زمنية قصيرة، وأن الجهاز الفنى يتعامل مع هذا الواقع من خلال منح بعض العناصر الفرصة لاتقاط الأنفاس، كما حدث مع وليد سليمان، فى مباراة الجونة بعد تأجيل الدفع به إلى الشوط الثانى، ومن خلال التدريبات الاستشفائية، إلى جانب الاعتماد على بعض العناصر التى لم تحصل على فرصتها كاملة فى الفترة الماضية؛ بسبب ضغوط البطولة الأفريقية.

وشدد المدير الفنى المؤقت للأهلى على أن كل لاعب سيحصل على فرصته وعليه استغلالها بالشكل الأمثل.