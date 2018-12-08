شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عدم اكتمال النصاب القانونى لعمومية الرماية غير العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الرماية لعدم اكتمال النصاب القانونى بسبب حضور عضوين من أصل 13.

ومن جانبه أكد حازم حسنى أن هذه العمومية لم تكتمل بسبب إرسال 7 أعضاء فقط تفويض الحضور ولم يحضر إلا عضوان فقط.

كان من المقرر أن تشهد العمومية غير العادية مناقشة تغيير بعض بنود اللائحة و أهمها بند الاشتراكات.

كما يعقب العمومية غير العادية، جمعية أخرى عادية لمناقشة الميزانية واعتماد خطة النشاط.

وقام مسئولو الاتحاد الشهر الماضى بمخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لإخطارهم بالموعد المحدد.