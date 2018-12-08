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الان تتابع مشاهدة مباراة أرسنال وهدرسفيلد بث مباشر اليوم 8-12-2018 الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل Arsenal's German midfielder Mesut Ozil (R) vies with Manchester City's Algerian midfielder Riyad Mahrez during the English Premier League football match between Arsenal and Manchester City at the Emirates Stadium in London on August 12, 2018. (Photo by Ian KINGTON / IKIMAGES / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 45 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / (Photo credit should read IAN KINGTON/AFP/Getty Images)
الخليج 365 - متابعات
ضمن منافسات الجولة الـ16 من البريميرليج، يستضيف فريق أرسنال نظيره هدرسفيلد تاون، الليلة، في لقاء قوي، يستهدف خلاله أرسنال المحافظة على سجل خال من الهزائم للمباراة الـ21 على التوالي بجميع المسابقات الأوروبية.
مشاهدة مباراة أرسنال وهدرسفيلد بث مباشر اليوم 8-12-2018 الدوري الإنجليزي
ويحتل أرسنال المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 31 نقطة، بينما يحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ 17 برصيد 10 نقاط.
ويفتقد أرسنال في مباراة اليوم لجهود روب هولدينج بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2\2، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة مسعود أوزيل الذي يعاني من إصابة بالظهر.
موعد مباراة أرسنال وهدرسفيلد بث مباشر اليوم 8-12-2018 الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد الإمارات، وهو الملعب الرئيسي لنادي أرسنال، في هولوواي شمالي لندن، وتنقل المباراة قناة BienSports 2HD.
مشاهدة مباراة بورنموث وليفربول بث مباشر اليوم 8-12-2018 الدوري الإنجليزي
ويلتقي اليوم أيضا فريقي بورنموث وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، وسيكون هذا اللقاء، الـ14 من نوعه بين الفريقين في جميع المسابقات إذ فاز ليفربول بـ9 مباريات وتعادل بـ3 وخسر مواجهة واحدة.
مشاهدة مباراة بورنموث وليفربول بث مباشر اليوم 8-12-2018 الدوري الإنجليزي
ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة، وسجل الريدز أولا في 12 مباراة من أصل 15 مباراة في الدوري هذا الموسم، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في بقية المباريات فيما يشغل بورنموث المركز السابع برصيد 23 نقطة.
موعد مباراة بورنموث وليفربول بث مباشر اليوم 8-12-2018 الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ويلتقي الفريقان على ملعب فيتاليتي، معقل فريق بورنموث، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة قناة BienSports 2HD.
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