تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم السبت 8 - 12 - 2018 العديد من المباريات المهمة فى مختلف الملاعب العالمية، على رأسها مباراة ليفربول ضد بورنموث فى منافسات الدورى الإنجليزى. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة بورنموث X ليفربول – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS 2 آرسنال x هيديرسفيلد تاون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORTS 2 مانشستر يونايتد x فولهام – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORTS 7 وست هام يونايتد x كريستال بالاس – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORTS 8 بيرنلي x برايتون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORTS 9 كارديف سيتي x ساوثهامتون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN SPORTS 10 تشيلسي x مانشستر سيتي – الساعة السابعة والنصف على قناة beIN SPORTS 2 ليستر سيتي x توتنهام هوتسبير – الساعة العاشرة إلا ربع على قناة beIN SPORTS 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة أتلتيكو مدريد x ديبورتيفو ألافيس – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN SPORTS 3 فالنسيا x إشبيلية – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN SPORTS 3 فياريال x سيلتا فيجو – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 3 إسبانيول x برشلونة – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة نابولي x فروسينوني – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORTS 4 كالياريx روما – الساعة السابعة مساء على قناة beIN SPORTS 4 لاتسيو x سامبدوريا – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة فرايبورج x لايبزيج – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORTS 5 باير ليفركوزن x أوجسبورج – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORTS 5 بايرن ميونيخ xنورنبيرج – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORTS 5 شالكه 0 x بوروسيا دورتموند – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORTS 5 فولفسبورج xهوفنهايم – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN SPORTS 5 هيرتا برلين xآينتراخت فرانكفورت – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 5 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة رينx ديجون – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS 6 جانجون x أميان – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORTS 9

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